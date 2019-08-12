У 2020 році зарплати в Україні можуть зрости на 20%

В Україні щорічно середні зарплати збільшуються приблизно на 20%. Зростання залежить від багатьох чинників: конкуренції на ринку, інфляції, зростання економіки, доходів підприємств.

І якщо зараз українці заробляють близько 10,7 тис. грн, то в липні 2020-го ця цифра може збільшитися до 12,8 тис. Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. В середньому ж заробітна плата в 2020-му буде на рівні 12,5 тис. грн, прогнозують в Кабміні. На розмір виплат може вплинути і обіцяне підвищення "мінімалки". Так, щорічно заробітні плати різко збільшуються в грудні. Головна причина – річні виплати, премії, надбавки до Нового року. А вже в січні доходи різко падають.

Щоб згладити це падіння і в майбутньому підштовхнути збільшення всіх доходів, необхідно більш істотно підвищувати мінімальну заробітну плату. Зараз вона становить 4723 грн. У 2020-му, як заявляв прем'єр ще місяць тому, вона буде на рівні 5,5 тис. грн.

Правда, слідом прозвучала заява віце-прем'єра Павла Розенка. Він спрогнозував мінімалку в розмірі 6,5 тис. грн. І хоча діючому складу уряду залишилося опрацювати лише близько місяця, в тому числі від нього залежить, на які цифри спиратиметься наступний склад уряду.

Експерт порталу rabota.ua Тетяна Пашкіна вважає, що зарплати повинні бути значно вище. Так, щоб утримати працівників від трудової міграції, платити потрібно близько 800 євро (23 тис. грн). Вона привела в приклад зарплати, зазначені на одному з популярних українських сайтів по працевлаштуванню: "Середня зарплата в графі" інші країни "становить 42 тис. грн, середня зарплата по найбагатшому місту Києву – 15 тис. грн".

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