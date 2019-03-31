У 185-му окрузі зіпсували понад 1000 бюлетень: що сталося

Аналітик Громадянської мережі ОПОРА Олександр Клюжев зазначив, що ситуація, коли навпроти того чи іншого кандидата ставлять позначку "Вибув" повторюється регулярно. Це трапляється, за його словами, через те, що члени виборчої комісії отримують недостовірну інформацію про реєстрацію і зняття кандидатів та незаконно використовують відповідний штамп, тим самим псуючи бюлетені.

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