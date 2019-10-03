Тютюнові компанії хочуть, щоб щороку 85 тисяч українців ставали курцями: експерт

Координатор з комунікації ГО "Життя" Дмитро Купира прокоментував обмеження щодо продажу електронних сигарет та їх вплив на здоров'я.

Він зазначив, що переважно всі норми, про які сьогодні йде мова у парламенті, були запропоновані ГО "Життя".

"Жодна людина не народилася із цигаркою в роті. Чому люди починають курити? Тому що тютюнова індустрія усіма можливими способами намагається зробити так, щоб людина почала курити, стала нікотинова залежною. Це не звичка, це хвороба", - заявив Купира.

В Україні щороку від тютюнової залежності помирає близько 85 тисяч людей, зазначив експерт. На його думку, для тютюнової індустрії це означає, що потрібно робити все можливе, щоб в Україні 85 тисяч людей починали курити щороку. І цими замінниками померлим тютюнові компанії бачать дітей, в першу чергу, заявляє Купира.

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