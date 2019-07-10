"Реакція на ознаки реваншу": навіщо в Україні потрібно кримінальне покарання за "Кримнаш"

Екс-директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко – про можливість "альтернативного" параду і спроби "замаскувати" російську агресію в Україні.

Обговорюємо законопроект про запровадження кримінальної відповідальності за невизнання Криму та окупованих районів Донбасу територією України, який зареєстрував у Верховній Раді спікер Андрій Парубій.

"Це реакція на останні події. На те, що глядачі називають "ознаками реваншу". Коли ми бачимо повернення людей часів Януковича, спроби провести якісь телемости з Російською Федерацією... Щоб зменшити потік фейкових новин, щоб обмежити можливості російської пропаганди – цілком логічно вимагати, щоб біле називалося білим, а чорне – чорним", – пояснює Павленко.

Також говоримо про те, як партії потраплять до парламенту і у кого найбільші шанси обійняти посаду прем'єр-міністра. Що може чекати на Україну в найближчому майбутньому – дивіться в цьому випуску Підсумків.

Друга частина інтерв'ю – тут.

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