Девочки станцевали тверк возле мемориала погибшим воинам АТО

Борис Бондар Відео 20:15, 29.09.2020 Оновлено: 20:23, 29.09.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Українцям урізали субсидії на сплату ЖКГ

Ситуация с беби-боксами: как Минсоц пытается "поправить" законопроект и сделать его неработающим

"Загинув цвіт нації!" Історії молодих хлопців зі злощасного Ан-26 під Чугуєвом

Тренерка збірної РФ назвала самогубством поїздку до Києва на ЧЄ з гімнастики

Туреччина заявила про підтримку Азербайджану в Карабасі, Росія стала на бік Вірменії