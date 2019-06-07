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Тваринництво буде прибутковим за участі держави 

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Канадська технологія вільного випасу великої рогатої худоби, дозволяє вивести галузь тваринництва на новий якісний рівень розвитку, - кажуть фахівці “Укрлендфармінг”, які представили на найбільшій українській агропромисловій виставці АГРО 2019 племінних бичків і телиць.

"В нас в компанії утримується дві основні породи це українська м’ясна та абердино-ангузька. Два напрямки і товарне виробництво і племінний напрямок. Ми фактично єдина компанія в Україні, яка змогла утримати таку кількість поголів’я худоби і розвивати", — зазначив керівник департаменту тваринництва Володимир Педан.

Ось ці бички виведені в Україні за рахунок складного чотирьох породного схрещування. Для інших чистопородних видів м’ясної худоби, генетичний матеріал ввозиться з-за кордону, бо вітчизняна селекція зараз знаходиться в стагнації і потребує державної підтримки - констатують в “Укрлендфармінг”.

"Ні в одній країні світу тваринництво не існує самостійно. Дотуються різні напрямки, виробництво кілограма продукції – молока, м’яса, поголів’я. Дотується кормова група, вирощування", — говорить заступник генерального директора Василь Лобода.

В компанії утримується 37 тисяч голів худоби молочного напрямку і більше 6,5 тисяч голів м’ясного напрямку. І незважаючи на відсутність державної програми тут націлені на вирощування екологічно чистої м’ясної продукції і розвиток бізнесу. Весь сектор тваринництва забезпечив роботою більше 4 тисяч українців, але "Укрлендфармінг" опікується підготовкою нових, висококваліфікованих кадрів.

"Ми проводимо профорієнтаційну роботу, ми працюємо з професійними училищами та вищими навчальними закладами допомагаємо здійснювати підготовку наближену до потреб бізнесу, допомагаємо матеріальною базою, яка необхідна для навчання і стаємо самі базою практики для студентів", — підкреслила керівник департаменту управління персоналом “Укрлендфармінгу” Наталія Романенко.

Аграрії вкрай зацікавлені в професійних кадрах для розвитку тваринництва в Україні.

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