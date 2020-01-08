Турецький потік: РФ зменшує свої витрати, щоб не платити Україні за транзит газу

Експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував новини про відкриття газопроводу між РФ та Туреччиною в обхід України.

"Я би не говорив про певний план Росії проти України. На жаль для української ГТС, є певні домовленості з боку Туреччини, Росії та Європейського Союзу про будівництву газопроводів, які будуть забезпечувати споживачів ЄС напряму без додаткових витрат на транспортування. Треба розуміти, що за транзит газу Росія зараз платить Україні, тому вона зацікавлена у власних газопроводах, щоб не платити комусь додатково за логістику газу. Ці російські бізнес-проєкти спрямовані на мінімізацію витрат", - заявив Корольчук.

Він додав, що подібні до турецьких домовленості можуть бути і з іншими державами ЄС.

"Є дві нитки турецького потоку, які будуть закривати не лише потреби Туреччини, а і потреби Італії, Угорщини, Румунії, Австрії... А Північний Потік-3... Тут треба зазначити, що такі перемовини велися вже досить давно, про це РФ говорила із Нідерландами та Великою Британією. Тому такі варіанти є абсолютно реальними у майбутньому", - зазначив експерт.

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