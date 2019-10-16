Турборежим замінили на дурнорежим: Олексій Гончаренко

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучого Вадима Колодійчука.

Він заявив, що новий режим, за яким працюватиме ВР після відміни так званого "турборежиму" можна назвати "дурнорежимом".

"Бо ми приймаємо дурниці. Сьогоднішній день, будь ласка, це законопроект 1008, це судова реформа так звана. Законопроект, який розкритикувала генсекиня Ради Європи, написала листа до нової влади із проханням дочекатися експертної оцінки від Венеціанської комісії, посольство Канади, Німеччини та Великобританії направили аналогічні звернення, жодна партія, жодна фракція окрім "Слуги народу" не дала жодного голосу за цей закон, але все одно 236 "ЗА", всі поправки відхилені, прийнято рішення. Що воно передбачає - це скорочення кількості суддів Верховного суду. Сьогодні тисячі людей чекають на рішення Верховного суду, і зменшенням кількості суддів ми фактично ліквідовуємо можливість для мільйонів українців доступу до справедливого судочинства", - заявив Олексій Гончаренко.

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