Головна Новини
30 вересня • оновлено в 19:15
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Турборежим ВР буде закінчений цього тижня: політичний оглядач

127 Читати матеріал російською

Політичний оглядач OBOZREVATEL Віталій Тисячний заявив, що цього тижня ВР буде працювати у незвичному режимі.

За його словами, "турборежим" буде замінений на звичайний режим вже цього тижня. На його думку, це відбудеться тому, що багато депутатів не задоволені таким режимом роботи, вони постійно засідають в комітетах. Окрім того, висловлювались невдоволення, що більшість законів приймаються пакетами і не встигають розглядатись як слід. Тисячний також заявив, що більшість законів, на яких наполягав президент Зеленський, вже прийняті, тому це також може бути ознакою того, що "турборежим" поступово зміниться звичайним режимом роботи ВР.

Тисячний також розповів про найбільш суперечливі та цікаві законопроекти, які мають ухвалити цього тижня. Серед таких він назвав законопроект щодо антикорупційної діяльності, законопроект про ринок землі та закон про столицю.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Віталій Тисячний
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини