Турборежим ВР буде закінчений цього тижня: політичний оглядач

Політичний оглядач OBOZREVATEL Віталій Тисячний заявив, що цього тижня ВР буде працювати у незвичному режимі.

За його словами, "турборежим" буде замінений на звичайний режим вже цього тижня. На його думку, це відбудеться тому, що багато депутатів не задоволені таким режимом роботи, вони постійно засідають в комітетах. Окрім того, висловлювались невдоволення, що більшість законів приймаються пакетами і не встигають розглядатись як слід. Тисячний також заявив, що більшість законів, на яких наполягав президент Зеленський, вже прийняті, тому це також може бути ознакою того, що "турборежим" поступово зміниться звичайним режимом роботи ВР.

Тисячний також розповів про найбільш суперечливі та цікаві законопроекти, які мають ухвалити цього тижня. Серед таких він назвав законопроект щодо антикорупційної діяльності, законопроект про ринок землі та закон про столицю.

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