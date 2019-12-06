Самовіддана каякер по імені Науд Дрейер допоміг більш ніж 600 тюленям, рятуючи їх від сміття.

Пластик в океані щодня стає причиною загибелі тварин. Науд шукає тюленів в водах Пелікан-Пойнт, Уолфиш-Бей, Намібія, щоб врятувати їх від смерті. Він не тільки допомагає їм, а й намагається донести до людей, наскільки небезпечний пластикове сміття.

рятувальник тюленів скріншот з відео

рятувальник тюленів скріншот з відео

Хлопець використовує імпровізований інструмент, яким розрізає відходи, які намоталося на шиї нещасних тюленів. Правда, щоб допомогти кожному з них, за паніку малюком доводиться побігати, а для цього потрібні чималі зусилля.

Жорсткі дроти і мережі впиваються в шиї тюленів і ранять їх. На щастя, Науд і його команда допомагають їм позбутися від пут.

Уже шість років молода людина бореться за життя постраждалих через сміття.

рятувальник тюленів скріншот з відео

рятувальник тюленів скріншот з відео

За останні шість років хлопець врятував 200 тварин самостійно, а ще 400 мешканцям океану допомогла його команда. Науд каже, що рятує їх тому, що більше ніхто не хоче цим займатися.

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