Тука: Донбас більше не вірить Симоньян

Тетяна Гайжевська Відео 13:28, 1.02.2021

Під час візиту на окупований Донбас кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян почувалася "як не в своїй тарілці". На сьогоднішній день більшість жителів окупованих територій тверезо оцінюють ситуацію і розуміють, що, незважаючи на заяви пропагандистів про "повернення додому", в Росію, Кремль переслідує іншу мету: перетворити окуповані території на Придністров’я-2.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

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