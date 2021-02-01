Тука: Донбас більше не вірить Симоньян

Під час візиту на окупований Донбас кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян почувалася "як не в своїй тарілці". На сьогоднішній день більшість жителів окупованих територій тверезо оцінюють ситуацію і розуміють, що, незважаючи на заяви пропагандистів про "повернення додому", в Росію, Кремль переслідує іншу мету: перетворити окуповані території на Придністров’я-2.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.