Ця політична криза може перетворитись у катастрофу: Тарас Чорновіл

Політичний діяч Тарас Чорновіл заявив, що в Україні настала політична криза, оскільки є рішення, які не пояснюються суспільству.

"Є несприйняття суспільством, є неготовність влади самій зрозуміти, які наступні кроки вона буде робити і де є межа компромісу. Всі розмови про червоні лінії поки що, на жаль, є лише словами. Це все ознаки політичної кризи, реальної політичної кризи. Затримуються засідання ВР, через те що президенту Зеленському доводиться свою власну фракцію переконувати та пояснювати рішення, які приймаються. Там теж самогубців небагато", - заявив Чорновіл.

Він вважає, що ця політична криза має всі шанси розгорнутись у катастрофічну кризу, а коли ми говоримо про протести, це покищо вияв того, що в Україні фактор вулиці ніхто не відміняв. Чи це спрацює зараз, говорити покищо рано.

"З того, що відбулося станом до сьогоднішнього дня, - ми маємо документ, який підписав Леонід Кучма, який не є жодною формулою Штайнмаєра і взагалі до неї не має жодного відношення, - лист, який адаптував певну норму, згідно з якою мають відбутися певні події", - заявив політик.

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