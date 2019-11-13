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13 листопада • оновлено в 15:12
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Цукровий діабет може не проявляти себе до восьми років: лікар-ендокринолог

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Лікар-ендокринолог Світлана Свічкар у прямому етері на ObozTV прокоментувала ситуацію із захворюваннями на діабет в Україні.

"Цукровий діабет стоїть на сьомому місці з причин смертності населення. На перших місцях стоять хвороби сердцево-судинні, але супутньою хворобою, як правило, там є цукровий діабет. Якщо, наприклад, голова болить постійно, людина поміряє тиск, приходить до лікаря, їй виписують гіпертонічну хворобу. Людина може так кілька років ходити, а потім потрапити до лікарні із кризом або інфарктом, чи інсультом, і тут у неї виявляють цукровий діабет. З моменту, коли є цукровий діабет і до моменту, коли він діагностований, може пройти до восьми років. За статистикою на 1 випадок встановленого діабету, є три недіагностованих випадки", - заявила лікар.

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