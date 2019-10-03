Цукровий діабет: хто в групі ризику

Лікар-ендокринолог Світлана Свічкар розповіла про симптоми діабету та про те, хто знаходиться в группі ризику.

За її словами в Україні існує 239 наказ, згідно до якого існують люди, які мають право на отримання безкоштовного інсуліну.

"Якщо в місті Києві видача безкоштовного інсуліну відбувається за рахунок програми забезпечення киян, то в регіонах ситуація гірша. Туди кошти на видачу безкоштовного інсуліну не завжди доходять", - заявила вона.

У світі зареєстровано 422 млн хворих на діабет, з них 1,3 млн хворих в Україні. І лише 200 тис хворих в Україні отримують безкоштовні ліки, заявила лікар.

"З моменту, коли в організмі запущені процеси, які ву майбутньому призведуть до розвитку цієї хвороби, то фактичного початку захворюванння може пройти 5 або навіть 10 років. Тобто перша стадія перебігає безсимптомно. Але є певні групи ризику, люди з яких можуть пройти обстеження або змінити спосіб життя, щоб не захворіти. Перша група ризику - це усі люди після 40 років, а друга група - це люди, у яких індекс маси тіла більше 25, це співвідношення зросту та маси тіла", - заявила лікарка.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!