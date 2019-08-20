Цього дня 278 років тому Данія відкрила Аляску, яку потім придбали США

20 серпня 1741 року данський мореплавець командор Вітус Берінг відкрив Аляску.

Через деякий час Аляска перейшла у власніть Россійської Імперії, а згодом росіяни продали півострів Сполученим Штатам Америки. Аляску було придбано саме за часів американського президента Ендрю Джонсона. Тоді у світі вважалося. що там нічого немає, що там просто ліс, а американці вже щось знали. Згодом почалася золота лихоманка, на півострові було знайдено величезну кількість корисних копалин. Російські царі, звісно ж, кусали собі лікті, але справу було зроблено.

Угоди між Російською імперією і Сполученими Штатами Америки про передачу півострова Аляска і Алеутських островів була виконана в обмін на 7 200 000 доларів. Історію купівлі Аляски зараз продовжує Дональд Трамп, який офіційно заявляє про наміри США придбати Гренландію.

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