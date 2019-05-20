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Цивільним зрозуміти складно: волонтер пояснив демарш глав СБУ і ССО щодо Зеленського

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Журналіст і волонтер Родіон Шовкошитний зазначив, що відсутність традиційного військового вітання від командувача Силами спецоперацій (ССО) Ігоря Луньова та голови СБУ Василя Грицака очевидно є їхньою особистою позицією щодо новообраного верховного головнокомандувача України.

За його словами, якщо голову СБУ ще можна зрозуміти, він написав заяву ще до того моменту, як вже чинний президент України Володимир Зеленський підходив для привітання, і Грицак вже знав, що буде звільнений.

Натомість, за словами Шовкошитного, командувач ССО, з огляду на невизначеність, як керівників оборонного відомства, так і свою особисто, своїм вчинком продемонстрував особисту позицію, але при цьому, так само як і голова СБУ, виказав неповагу до чинного президента України.

Він сказав, що важко підібрати аналогію в цивільному житті, аби порівняти з цей прояв по відношенню до верховного головнокомандувача з боку військових, які у своєму житті керуються жорсткими настановами та статутами.

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