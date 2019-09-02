Цитати про ТБ: чому TAYANNA виявилася непотрібна проекту "Танці з зірками"137 Читати матеріал російською
Співачка Тетяна Решетняк, яка виступає під творчим псевдонімом TAYANNA, залишила проект "Танці з зірками".
Юлія Крапівіна вважає, що причиною став не її поганий виступ, а дещо інше.
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