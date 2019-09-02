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2 вересня • оновлено в 13:25
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Цитати про ТБ: чому TAYANNA виявилася непотрібна проекту "Танці з зірками"

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Співачка Тетяна Решетняк, яка виступає під творчим псевдонімом TAYANNA, залишила проект "Танці з зірками".

Юлія Крапівіна вважає, що причиною став не її поганий виступ, а дещо інше.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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Теми
О, Крапівіна! Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Танці з зірками
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