Цінні поради для пошукачів роботи: експертка із працевлаштування

Експертка із працевлаштування Валентина Бардадим дала цінні поради для пошукачів роботи. Вона також порекомендувала, як краще поводити себе на співбесіді.

Експертка розповіла, як правильно говорити про свої недоліки. На її думку. зараз рботодавці зацікавлені в тому. щоб займатись розвитком своїх працівників. тому про недоліки та мінуси не потрібно мовчати, говорити про них слід чесно але завжди додавати, що пошукач готовий і хоче працювати над їх виправленням.

Також експерт розповіла, як впливає зовнішній вигляд та одяг під час співбесіди на її успішний чи неуспішний результат. На думку Бардадим, важливо, щоб одяг був зручний та таким, в якому пошукач почуває себе впевнено. За її словами,думка про кандидата, як правило складається вже після перегляду його резюме, адже те яким чином воно оформлено вже говорить кадровикам про тип мислення та особистість пошукача.

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