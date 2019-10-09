Тарифи не мають зрости: Станіслав Куценко

Начальник головного управління юстиції у місті Києві Станіслав Куценко прокоментував зміну цін на послуги опалення та електропостачання в Україні.

Він заявив, що зараз декларується інформація про зміну цін на газ на 30%, тому підвищення цін він не прогнозує.

Також останнім часом місцева влада отримала більше ресурсів та більше можливостей, але з іншого боку тепер центральна влада немає контролю відносин місцевих органів та посередників.

"Велика кількість грошей зараз залишається у посередників, деякі з них знаходяться навіть за кордоном. Це має бути змінено, має бути наведений порядок", - заявив Куценко.

Він також прокоментував зміни, які чекають на киян у зв'язку із новим Законом про столицю України.

"Якщо ми говоримо про Закон про столицю, то планується розділення влади у Києві на три частини: це Київська міська рада - тепер це буде вісімдесят депутатів, це Міська Рада, яку очолює голова, він, по факту, стає головою Київського магістрату, та КМДА, голову якого буде призначати президент за погодженням уряду, так само як призначаються очільники ОДА. У голови КМДА буде 2 ключові функції: це нагляд за дотриманням законодавства у місті - це Конституція та Закони в Україні, та скасування рішень місцевої влади, якщо вони суперечать інтересам територіальної громади", - заявив Куценко.

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