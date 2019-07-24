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Ціни на продукти досягли європейського рівня: економіст розповів, що буде далі

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Голова Національної Ради економічного розвитку Олексій Дорошенко пояснив, чому зростає вартість українських продуктів та чи є межа, при досягненні якої зростання зупиниться.

Гість програми "Студія "Обозреватель"" на ObozTV пояснив, як в Україні механізм ціноутворення, хто на нього впливає та чим він відрізняється від того, як формується ціна на продукти в країнах Заходу.

Дізнались про те, чому така різниця між цінами на огірки та помідори та чи є вони обгрунтованими. Чому в Україні, на відміну від країн ЄС, існує поняття "сезонних цін".

З'ясували, де та на які продукти ціни нижчі - в Європі чи Україні, якої ціни варто очікувати на яйце-молочну продукцію та м'ясо.

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