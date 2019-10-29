Ціни на газ для населення не мають зрости: енергетичний експерт

Експерт з енергетичних питань Геннадій Кобаль у прямому етері ObozTV прокоментував статус анбандлінгу ГТС України.

"У нас залишилося два місяці до того, щоб підписати новий контракт. Новий контракт має бути підписаний на нову компанію, яка маю бути створена в результаті цього анбандлінгу. У уряду Гройсмана та керівника Нафотгазу Коболєва був особистий конфлікт. Уряд хотів, щоб новий оператор підпорядковувався уряду, а керівництво "Нафтогазу" вважало по-інакшому", - заявив Кобаль.

Цей глибокий конфлікт не вирішувався роками, зазначив Кобаль.

"Зараз уряд, міністерство та "Нафтогаз" знайшли якесь порозуміння і все поки що йде добре, є підтримка президента", - додав експерт.

Щодо цін на газ, то експерт наголосив, що зараз ціни дуже низькі і дуже сприятливі для України.

"Якщо і очікувати підвищення цін дл янаселення, то воно має бути незначним", - заявив Кобаль.

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