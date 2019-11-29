''Ціна правди'': розкрито деталі адаптації фільму про Голодомор

27 листопада, пройшла гранд-прем’єра стрічки "Ціна правди" за участі режисерки фільму Аґнєшки Голланд та виконавця головної ролі, актора Джеймса Нортона у столичному кінотеатрі "Київська Русь".

На презентації були присутні Аґнєшка Голланд і продюсери стрічки "Ціна правди", у якій розповідається про розслідування Голодомору в Україні англійського журналіста Гарета Джонса і його перебування у СРСР на початку 1930-х років. У київському кінотеатрі режисерці було вручено орден княгині Ольги III ступеня, за внесок у вшанування пам’яті жертв Голодомору, а нагороджував Аґнєшку президент України Володимир Зеленський.

Павло Скороходько, режисер дубляжу та актор, який "дав" український голос герою Нортона, журналісту Гарету Джонсу, розкрив деталі роботи над українською адаптацією картини, розповів про зустріч з творцями фільму та про те, чому українцям варто обов'язково йти на цей фільм.

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