Ціна на воду збільшиться, а якість послуг – ні: експерт з ЖКГ

Експерт з питань житлово-комунального господарства Андрій Нікончук у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував новини про те, що в Україні підвищили ціни на воду на 15-20%.

"З 1 січня відбулось підвищення мінімальної заробітної плати, а це за принципом доміно потягнуло за собою підвищення відповідних податкових нарахувань на збільшений розмір мінімальної заробітної плати", - заявив Нікомчук.

Він додав, що рівень збільшення тарифної складової залежить не лише від мінімальної ЗП, але і від необхідності планувати фінансові витрати на утримування відповідних мереж та інфраструктурних об'єктів, за допомогою яких надаються відповідні комунальні послуги.

На його думку споживачам не варто розраховувати на підвищення якості послуг водопостачання після підняття цін.

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