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Ціна на паливо: експерт розповів, на що чекати в березні

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Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зазначив, що з нового року ціни на бензин і дизпаливо, на відміну від скрапленого газу, не зросли. Він нагадав, що наприкінці 2018 року ціни на нафту стрімко опустилися, а разом із ними ціни на нафтопродукти подешевшали на більше ніж 15%. І зараз, за його словами, передумов для зростання цін на бензин і дизпаливо, через стабілізацію ринку, немає.

За словами Куюна, це не стосується ринку скрапленого газу, де кон'юнктура залежить від нафти, але по-своєму. І нинішнє підвищення ціни на газ призведе до позначки у 12,5-13 грн/літр.

Він підкреслив, що ще одним ключовим чинником у ціноутворенні на нафтопродукти є валютний ринок, який при укріпленні гривні та здороженні нафти стає стабілізуючим фактором.

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