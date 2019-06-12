Ціна на нафту падає: експерт розповів, коли варто чекати зниження ціни на бензин

Експерт з питань палива та енергетики Сергій Куюн зазначив, що очікування для зростання ціни на паливо не мають під собою підґрунтя.

Він підкреслив, що на ринках протягом останнього місяця, нафта значно подешевшала, впавши з позначок у 70-74 доларів за барель до 62-64 доларів. Але, він зробив застереження, що очікувати миттєвої реакції на зміну світової кон'юктури ринку нафти не варто: дешева нафта має пройти технологічний цикл і потрапити від свердловини на АЗС.

Єдиною серйозною проблемою, за його словами, залишається забезпечення поставок, після різкого скорочення імпорту з Росії. Проте, за його словами, час і наявні запаси дають можливість ринку на пошук альтернатив і забезпечення паливом Україну у необхідному обсязі.

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