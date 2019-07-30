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Ціна на газ взимку зросте мінімум в два рази: прогноз експерта

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Експерт з енергетичних питань Марія Яковлева прокоментувала новини про зниження ціни на газ для населення на 5,5% в серпні 2019.

Раніше Володимир Гройсман повідомив, що завдяки успішним перемовинам з монополістом-постачальником уряду вдалось знизити ціну на газ для населення на 25%. Яковлева заявила, що для того, щоб говорити про успішність перемовин уряд мав би спочатку вирішити питання із монополістом, оскільки має для цього всі законні підстави. А те, що транслюється сьогодні населенню, за словами Яковлевої, є маніпуляцією. Уряд сьогодні має всі можливості без перемовин з постачальником встановити ціну на газ за допомогою закону про державне регулювання цін, додала вона.

Яковлева заявила, що ціна, яка транслюється населенню сьогодні, є прямим порушення закону і має бути значно нижчою. Також експерт прогнозує підняття ціни мінімум в два рази у 2020 році.

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Марія Яковлєва
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