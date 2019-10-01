Ціна на газ для населення в Україні встановлена незаконно: деталі проблеми

Експертка з енергетичних питань Марія Яковлєва прокоментувала новини щодо здорожчання газу в Україні.

Вона заявила, що ціна для потреб населення в Україні встановлена незаконно. Це було зроблено ще урядом Гройсмана, і Яковлєва висловила нерозуміння, чому новий уряд нічого не робить із незаконними цінами на газ для населення України.

Яковлєва наголосила, що ціна на газ в Україні з'являється завдяки відповідній постанові Кабміну. У такому випадку ціна вважається державнорегульованою. Тоді уряд має встановлювати її на підставі законів, які говорять, що вона має встановлюватися на рівні собівартості та економічно обґрунтованого прибутку для компаній, які забезпечують постачання газу для населення.

Собівартість, за її словами, на сьогодні становить на рівні 1700 грн за 1000 кубічних метрів. Якби ціна була економічно обґрунтованою та законною, то, на думку експертки, вона становила би не більше 4500 тис. гривень за 1000 кубометрів. І новопризначений уряд нічого не робить для того, щоб виправити цю ситуацію.

Якщо монополіст НАК "Нафтогаз" почне піднімати ціну, то ціна для населення може зрости, зазначила Яковлєва. Але розглядати це питання, за її словами, було би правильно з перегляду державнорегульованих цін, встановлених ще урядом Гройсмана.

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