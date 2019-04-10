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Ціна буде падати по днях: експерт розповів, що чекає продуктовий ринок

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Економіст, голова Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко зазначив, що в наслідок обвалу турецької ліри та розпалом збору врожаїв перших сезонних сільськогосподарських продуктів, ціна на багато з яких, буде значно нижчою за українські аналоги. Проте, він наголосив, що із початком сезону в Україні, вже із середини травня, можна буде бачити, як ціна буде знижуватись щодня.

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