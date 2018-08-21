Цимбалюк одним вопросом загнал пропагандистов Путина в угол

Украинский журналист Роман Цимбалюк поставил в безвыходное положение российских пропагандистов, озвучив яркую речь о бесчинствах россиян на Донбассе и задав им всего один вопрос о любимом кремлевском мифе про "гражданскую войну" в Украине.

Его поведение вызвало у россиян весьма нервную реакцию, поскольку они не могли быстро найти ответы или опровержения на озвученные украинцем факты, свидетельствующие не в пользу страны-агрессора. Яркое выступление Цимбалюка состоялось в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".