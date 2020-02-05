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7 лютого • оновлено в 09:44
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Циклон накриє всю Україну: прогноз погоди на 6 лютого від ObozTV

3.3т
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В Україні продовжує вирувати штормовий циклон. У четвер погода не покращиться: синоптики попереджають про поривчастий вітер, снігопади та ожеледицю на дорогах.

ObozTV представляє прогноз погоди на 6 лютого.

Західні області накриють снігопади. Вдень на термометрах +1, вночі -4 градуси.

На півночі мінлива хмарність, у Чернігові сніжитиме. Денний максимум 0 градусів, нічний мінімум -5.

На сході сонце чергуватиметься з хмарами, в Луганську пройде снігопад. Вдень стрілка термометра підніметься до нуля, вночі опуститься до -5 градусів.

Циклон накриє всю Україну: прогноз погоди на 6 лютого від ObozTV

На півдні та в Криму – хмарно з проясненнями, переважно без опадів. Температура повітря протягом дня +1 градус, вночі -4.

У центральних регіонах також мінлива хмарність, у Черкасах випаде сніг. Температура повітря вдень 0, вночі -5 градусів.

Києву обіцяють хмарну погоду зі снігом. Денний максимум -2, нічний мінімум -4 градуси.

Як писав OBOZREVATEL, з 8 лютого в Україні прогнозують морози до -13 градусів – синоптики розповіли, скільки триватиме похолодання и коли повернеться тепло.

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