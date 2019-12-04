Цікавий шлях до школи
В даному ролику ми побачимо черговий цікавий спосіб дістатися до школи за допомогою маленького транспортного засобу.
Цікавий шлях до школи
Скріншот з відео
Це візок на трьох колесах, яка має кермо, ручку гальма, і крісло для їздця. Рух здійснюється за рахунок сили земного тяжіння на узвозі.
Цікавий шлях до школи
Скріншот з відео
На даному виді транспорту можна ефектно пересуватися по місту і виконувати різні трюки.
Цікавий шлях до школи
Скріншот з відео
Задні колеса рухливі, тому візок виконує ковзання по дорозі, піддаючи візок заметів.
Цікавий шлях до школи
Скріншот з відео
Це ефектне засіб, який може вразити всіх однолітків.
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