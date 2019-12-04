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4 грудня • оновлено в 13:38
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Цікавий шлях до школи

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В даному ролику ми побачимо черговий цікавий спосіб дістатися до школи за допомогою маленького транспортного засобу.

Цікавий шлях до школи

Цікавий шлях до школи

Скріншот з відео

Це візок на трьох колесах, яка має кермо, ручку гальма, і крісло для їздця. Рух здійснюється за рахунок сили земного тяжіння на узвозі.

Цікавий шлях до школи

Цікавий шлях до школи

Скріншот з відео

На даному виді транспорту можна ефектно пересуватися по місту і виконувати різні трюки.

Цікавий шлях до школи

Цікавий шлях до школи

Скріншот з відео

Задні колеса рухливі, тому візок виконує ковзання по дорозі, піддаючи візок заметів.

Цікавий шлях до школи

Цікавий шлях до школи

Скріншот з відео

Це ефектне засіб, який може вразити всіх однолітків.

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