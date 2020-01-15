Цифрова залежність у покоління Z: психологиня навела моторошні дослідження

Психологиня Любов Прудеус у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих інфо-панк шоу "Бурчук LIVE" Олекесандра Лірчука та Алли Метлашевської.

Вона розповіла про різницю у світогляді у поколінь X, Y та Z та про цифрову залежність у дітей в Україні.

"Я би не вживала терміни "покоління X, Y та Z", я би замінила ці терміни на "середовище X, Y та Z", адже дитина народжена в 2001 році десь в Монголі та дитина народжена у 2001 році в Сеулі - це будуть два різні світогляди, їх сформувало зовсім різне середовище", - заявила психологиня.

Вона також вважає, що занадто активна діджиталізація сучасного світу шкодить молодому поколінню, адже діти, які виросли із гаджетом в руках, згідно до досліджень гірше тримають увагу, їм важко довго концентруватися на одній задачі, читати та вивчати щось предметно та детально.

"Такі діти виростають дуже поверховими", - вважає Любов Прудеус.

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