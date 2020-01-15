Цифрова залежність та наркотики: психолог про проблеми покоління Z

Психологиня Любов Прудеус у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих інфо-панк шоу "Бурчук LIVE" Олекесандра Лірчука та Алли Метлашевської.

Вона розповіла про різницю у світоглядах у поколінь X, Y та Z та дала поради, як запобігти цифровій залежності у дітей.

"Найпопулярнішою проблемою у дітей зараз є синдром порушення уваги та гіперактивності (СПАУ). Він призводить до того, що люди не можуть тримати довго увагу на чомусь... Ну якими вони врешті стануть спеціалістами? Окрім того, це призведе до того, що такі люди відмовлятимуться від традиційних сімейних цінностей, від інституту сім'ї, від тривалих стосунків. Вони практикуватимуть вільні стосунки, це все вже набуває популярності. Це буде поверховість в усьому і непрофесіоналізм", - заявила психологиня.

Вона навела кілька прикладів розвинених країн, які зараз активно борються із наслідками надмірної діджиталізації соціуму.

"Проводили дослідження, за якими з'ясувалося, що цифрова залежність активує ті ж самі зони мозку, що і наркотики", - зазначила Любов Прудеус.

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