У ПЦУ звернулися із закликом до українців через карантин

Представник прес-служби Православної церкви України Михайло Омелян в ефірі ObozTV закликав українців не ігнорувати карантин через коронавірус в Україні.

Омелян повідомив, що 17 березня відбулося засідання священного синоду Православної церкви України під головуванням блаженного митрополита Епіфанія, на якому були схвалені рішення і рекомендації для єпископату, священнослужителів і прихожан ПЦУ.

"Ми закликаємо вірянн з розумінням поставитися до вимог держави, Міністерства охорони здоров'я. Ми закликаємо людей - нехай дім їх стане малою церквою, де вони зможуть молитися господу нашому Ісусу Христу", - сказав представник ПЦУ.

"Ми говоримо, що лікарі є руками божими. Тому не потрібно нехтувати лікарями, їхнею працею", - додав він.

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