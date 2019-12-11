Цензура на ТРК ''Україна'': хто не догодив медійникам

Призначення новим генпродюсером суспільного каналу UA: ПЕРШИЙ Григорія Тичини, колишнього головного виконавчого продюсера ТРК "Україна", нагадало про один скандал з цим мовником.

Так, при спробі знайти матеріали про Тичину на сайті телеканалу, пошук видавав "404", відсутність інформації за даним запитом. Тобто, всі сторінки (майже всі) були ретельно видалені і згадок про колишнього топ-менеджера ТВ-каналу відсутні.

Схожа історія відбувалася і у 2012 році, коли колишній журналіст сайту "Телепростiр" Павло Мандрик, який спеціалізувався на гострих і резонансних інтерв'ю, був звільнений з видання з міркувань цензури; його інтерв'ю з керівництвом каналу "Україна" були зняті з сайту, після чого журналісту дали зрозуміти, що ці матеріали ніколи не будуть опубліковані.

За словами журналіста, інтерв'ю з виконавчим продюсером Григорієм Тичиною і ведучим Андрієм Данилевичем були зняті на вимогу самого каналу.

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