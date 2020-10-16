Центральній владі не варто лізти в кишеню місцевого самоврядування, – Борис Філатов

В'ячеслав Буткалюк Відео 12:54, 16.10.2020 Оновлено: 13:25, 16.10.2020

"Демоверсія" всеукраїнського референдуму антиконституційна та незаконна.

"Опитування Зеленського" під час проведення місцевих виборів 25 жовтня має підвищити активність симпатиків провладної сили, яка завалила всі обіцянки, - про це в інтерв’ю OBOZREVATEL розповів мер Дніпра Борис Філатов.

Політик також розповів про виконання власних обіцянок у Дніпрі і про занепокоєння лідерів партії "Пропозиція" штучним спотворенням реформи децентралізації з боку чинної влади

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