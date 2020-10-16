Центральній владі не варто лізти в кишеню місцевого самоврядування, – Борис Філатов
«Демоверсія» референдуму 25 жовтня – це російський сценарій спотворення волевиявлення;
Бездіяльність ЦВК, безпрецедентний тиск адміністративного ресурсу, торгівля квотами – реалії передвиборчого процесу;
Фінансово-промислові групи Коломойського і кримінальний клан Петровського перетворили передвиборчий процес на війну;
Самоврядування - окрема гілка влади, яка має право на існування конституційно в усіх країнах світу;
"Демоверсія" всеукраїнського референдуму антиконституційна та незаконна.
"Опитування Зеленського" під час проведення місцевих виборів 25 жовтня має підвищити активність симпатиків провладної сили, яка завалила всі обіцянки, - про це в інтерв’ю OBOZREVATEL розповів мер Дніпра Борис Філатов.
Політик також розповів про виконання власних обіцянок у Дніпрі і про занепокоєння лідерів партії "Пропозиція" штучним спотворенням реформи децентралізації з боку чинної влади