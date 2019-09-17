Централ парк - не Гідропарк: як облаштовують суспільний простір у Нью-Йорку та Києві

21 липня 1853 р. Законодавчий орган штату Нью-Йорк проголосував за виділення сотні акрів посеред острова Манхеттен для "Центрального парку" міста: природолюбивий журналіст Фредерік Лоу Олмстед об'єднався з архітектором Кальвертом Во, аби подати виграшний дизайн парку.

Завершений у 1876 році, Центральний парк забезпечує оазис ретельно озелененої природи в самому центрі міської долини, наповненої сталі та бетону. Від їзди на велосипеді до крокету, в Центральному парку є приміщення для будь-якого відпочинку, і багато місця для великих і малих публічних заходів.

Центральний парк коштував приблизно стільки ж грошей, скільки весь штат Аляска і за час свого існування навіть збільшився у розмірах.

А тим часом у Києві охоронці одного з лідерів "ОПЗЖ" Віктора Медведчука розмістили свою базу на березі Труханового острова.

Як повідомляється в сюжеті "Бігус.Інфо", на десятках тисяч квадратних метрів зеленої зони там виріс паркан, біля якого щодня перебувають працівники фірми "Шторм".

Директор департаменту земельних ресурсів КМДА Петро Оленич заявив, що міськрада не надавала в оренду цю земельну ділянку. Земля на острові є столичною власністю і за законом будь-хто охочий має право вільного доступу до річки.

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