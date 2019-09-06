Цемаха викрадали ціною життя, і тепер його відпустив київський суд

Під час безпрецедентної операції з доставлення фігуранта у справі збитого MH17 Володимира Цемаха до Києва загинув співробітник спецназу, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє "Настоящее время". Так, Україна дістала Цемаха з "ДНР" ціною щонайменше одного життя.

"Від Сніжного до найближчого пункту пропуску більше 80 км. І це безпрецедентна спецоперація СБУ. Так глибоко на непідконтрольних територіях ще нікого не викрадали. Деталі офіційно досі не розкривають, але декілька незалежних один від одного джерел підтвердили: під час цієї операції один спецназівець загинув, ще двоє були поранені", – зазначила журналістка Ірина Ромалійска.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Цемаха відпустив Київський апеляційний суду 5 вересня

Колишнього командира підрозділу протиповітряної оборони терористів у Сніжному "викрали" з "ДНР" 27 червня.

Доставлений у Київ Цемах був заарештований за рішенням суду.

Водночас підконтрольні терористам інформаційні ресурси повідомляли, що українські спецназівці затримали Цемаху в окупованому Сніжному, нібито оглушили його і вивезли з ОРДЛО під виглядом паралізованого пенсіонера.

Зазначається, що Цемах як ексначальник ППО бойовиків може бути важливим свідком у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines рейсу МН17, збитого зенітно-ракетним комплексом "Бук" 17 липня 2014 року в Донецькій області.

Так, у мережі спливло відео скандального зізнання терориста про те, що він ховав установку "Бук", з якої збили лайнер.

30 серпня стало відомо, що Росія затягує обмін полоненими і провокує інформаційну хвилю, щоб підштовхнути владу України до вигідною для себе формулою обміну. Президент РФ Володимир Путін вимагає видачі на обмін Володимира Цемаха.

3 вересня Київський апеляційний суд продовжив арешт колишнього "начальника ППО ДНР" Володимира Цемаха.

У той же час слідчі з Нідерландів заявили про намір допитати Цемаху.

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