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24 грудня • оновлено в 20:58
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Це типова Лукашенщина: Микола Томенко про зниження цін на бензин

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Лідер партії Громадський рух "Рідна країна" Микола Томенко у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував нещодавню нараду щодо опалювального сезону.

"Що таке опалювальний сезон в Україні? Ми його офіційно розпочали 15 жовтня. Треба подякувати клімату, що реально на місяць пізніше почався сезон. Виші точно почали пізніше, у них і так грошей немає. Тобто у нас уже більше як два місяці іде опалювальний сезон. Значить, бюджети прийняті, все прийнято. І коли вони будуть збиратися, на Різдво? І це ж не просто так - повернути гроші. Потрібно переглянути бюджети, адже місцеві бюджети недоотримуватимуть надходження і т.д.", - заявив лідер партії "Рідна країна".

На думку політика це питання потрібно було піднімати ще 15 листопада.

"Президент сказав, а Гончарук повторив. Це типова Лукашенщина", - зазначив Томенко.

Він порівняв цю ситуацію зі зниженням цін на бензин після зустрічі президента із операторами на ринку нафтопродуктів.

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Теми
Підсумки Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
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Микола Томенко
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