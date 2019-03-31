Це солодке слово ''страждання'': психолог пояснив чому українці свідомо роблять '' неправильний вибір ''

Практикуючий психіатр і сексолог Олександр Іванов зазначив, що схильність страждати від результатів виборів, притаманна не тільки українцям, але й усім слов'янським націям. Він наголосив, що українці усвідомлюють неправильність свого вибору, проте не міняють обраного вибору і досягають тим самим страждань. Він нагадав, що за даними мінохорони здоров'я, понад 60% українців страждають на депресивні розлади.

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