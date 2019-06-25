"Це поразка": політик пояснив реакцію Зеленського на повернення Росії в ПАРЄ

"Це поразка": політик пояснив реакцію Зеленського на повернення Росії в ПАРЄ120Читати матеріал російською
Продовжуємо обговорювати майбутнє українського парламенту. Якою має бути ідеальна Верховна Рада? Чи варто зменшити кількість депутатів?
На ці та інші запитання відповідає гість студії – політичний і громадський діяч Андрій Юсов.
Першу частину ефіру можна подивитися тут.
Також обговорюємо скандальне повернення Росії в ПАРЄ. Чому президент України Володимир Зеленський так довго тримав паузу і не виступав із заявою?
"Завжди складно реагувати на поразку. А рішення про повернення Росії в ПАРЄ – ця поразка української дипломатії. Особливо з урахуванням того, що перші візити новообраного президента України були багато в чому присвячені цій темі", – вважає Юсов.
Що тепер потрібно робити Україні? Яку стратегію розробляти? Дивіться далі в Підсумках на ObozTV.
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