"Це неконституційно": Чорновіл розгромив ідею Зеленського щодо нових виборів

Український політичний діяч Тарас Чорновіл назвав неконституційною ініціативу президента Володимира Зеленського щодо дострокових виборів усіх органів місцевого самоврядування.

"Я взагалі не розумію, яким чином це можливо... Це неконституційно. Ти можеш розігнати Київську міськраду під якимось приводом, Харківську можеш розігнати. А яким чином розігнати всі тисячі рад одночасно? Як зміниш дату виборів, яка чітко прописана в Конституції?" – підкреслив політик.

За його словами, такі вибори "за Конституцією не можуть відбутися за визначенням", проте Зеленський готує громадську думку для того, щоб це відбулося.

"Якщо відмовитися від будь-яких конституційних норм, то для дострокових виборів потрібно два місяці – жовтень-листопад. Поки є рейтинг, йому треба взяти цей форпост", – додав Чорновіл.

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