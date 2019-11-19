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20 листопада • оновлено в 08:42
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Це не цензура: чому деякі відео на YouTube краще не дивитися

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Всі соцмережи, а це і Facebook, і YouTube, і Instagram, а також менш популярні та поширені, мають доволі жорсткі правила розміщення інформації на своїх сторінках та безжально карають порушників.

Тому, викликає подив те, як профіль, який сьогодні представлено у програмі, представлений на двох із трьох найпопулярніших платформах у світі? "Експерименти", які проводять його творці, є небезпечними, тому батькам слід бути вкрай уважними та слідкувати за тим, чи не є їхні діти шанувальниками та наслідувачами їхніх "дослідів", одними з мільйонів, що переглядають їхні відео.

Дивіться з понеділка по п'ятницю о 9:00 на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!"

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