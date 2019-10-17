Головна Новини
17 жовтня • оновлено в 11:46
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Це не судова реформа - це перезавантаження судів: юрист

40 Читати матеріал російською

Експерт із конституційного права Богдан Бондаренко у прямому етері ObozTV прокоментував судову реформу в Україні.

Він заявив, що основна проблема, про яку всі говорять - це те, що зменшується кількість суддів до 100 осіб.

"Проблема полягає у тому, що вже були сформовані суди. Були деякі питання пдо проходження відбору, але в основному у всіх європейців та у тих, хто слідкував за цим відбором, склалося враження, що відбір відбувся нормально. Тобто Верховний суд, набраний за ці два рази нещодавно, він є кращим, ніж всі попередні", - зазначив експерт.

Він додав, що поточніі зміни у законодавстві не можна називати повністю судовою реформою.

"Це перезавантаження, тобто це по суті знову заново відбір зокрема і суддів Верховного суду. Не зрозуміло, чому знову ж таки (їх кількість скоротили - ред.) до 100 суддів. Тобто, з одного боку, важко було сказати. чому 200 чоловік потрібно ставити у Верховному суді. але з іншої сторони аргумент, чому треба зменшувати до 100 не має жодних конкретних пояснень", - заявив юрист.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Богдан Бондаренко (експерт)
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини