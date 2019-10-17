Це не судова реформа - це перезавантаження судів: юрист

Експерт із конституційного права Богдан Бондаренко у прямому етері ObozTV прокоментував судову реформу в Україні.

Він заявив, що основна проблема, про яку всі говорять - це те, що зменшується кількість суддів до 100 осіб.

"Проблема полягає у тому, що вже були сформовані суди. Були деякі питання пдо проходження відбору, але в основному у всіх європейців та у тих, хто слідкував за цим відбором, склалося враження, що відбір відбувся нормально. Тобто Верховний суд, набраний за ці два рази нещодавно, він є кращим, ніж всі попередні", - зазначив експерт.

Він додав, що поточніі зміни у законодавстві не можна називати повністю судовою реформою.

"Це перезавантаження, тобто це по суті знову заново відбір зокрема і суддів Верховного суду. Не зрозуміло, чому знову ж таки (їх кількість скоротили - ред.) до 100 суддів. Тобто, з одного боку, важко було сказати. чому 200 чоловік потрібно ставити у Верховному суді. але з іншої сторони аргумент, чому треба зменшувати до 100 не має жодних конкретних пояснень", - заявив юрист.

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