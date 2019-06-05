Це не дисбат: експерт пояснив, як заклики відправляти правопорушників на Схід, вбивають репутацію героїв

Це не дисбат: експерт пояснив, як заклики відправляти правопорушників на Схід, вбивають репутацію героїв33Читати матеріал російською
Заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко зазначив, що після Дебальцевого, коли завершились активні бойові дій на Сході, в Україні спочатку щодо АТО, а згодом щодо ООС, почали лунати заклики про те, що туди потрібно відправляти людей з асоціальною поведінкою. Людину, яка зробила помилку, правопорушення або злочин, потрібно відправляти в АТО, перетворюючи операцію на "дисбат", де людина має кров'ю сплатити борг.
На його думку, це неправильна позиція, яка, з одного боку дегероїзує тих людей, які захищають Україну, а з іншого, люди з асоціальною поведінкою, повертаючис зі Сходу, відчувають себе героями, при цьому продовжують демонструвати цю ж поведінку і тим самим, знову дегероїзують як образ воїна-захисника, так і всю російсько-українську війну.
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