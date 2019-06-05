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Це не дисбат: експерт пояснив, як заклики відправляти правопорушників на Схід, вбивають репутацію героїв

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Заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко зазначив, що після Дебальцевого, коли завершились активні бойові дій на Сході, в Україні спочатку щодо АТО, а згодом щодо ООС, почали лунати заклики про те, що туди потрібно відправляти людей з асоціальною поведінкою. Людину, яка зробила помилку, правопорушення або злочин, потрібно відправляти в АТО, перетворюючи операцію на "дисбат", де людина має кров'ю сплатити борг.

На його думку, це неправильна позиція, яка, з одного боку дегероїзує тих людей, які захищають Україну, а з іншого, люди з асоціальною поведінкою, повертаючис зі Сходу, відчувають себе героями, при цьому продовжують демонструвати цю ж поведінку і тим самим, знову дегероїзують як образ воїна-захисника, так і всю російсько-українську війну.

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