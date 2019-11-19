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19 листопада • оновлено в 13:02
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Це можуть бути пошуки компромісу: політолог про перемовини РФ та України

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Політичний оглядач OBOZREVATEL Віталій Тисячний у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини про повернення Росією захоплених українських кораблів.

"Знаєте, є така тактика - поступитись чимось маленьким для того, щоб виторгувати щось велике - це перший варіант. А другий - це дійсно можуть бути кроки для пошуку компромісу. Давайте говорити відверто, що обмін полоненими був на користь України. Томущо українці реально чекали військовополонених, зустрічали їх, а в РФ ніхто тих злочинців не чекав та не зустрічав. Я думаю. що вони сиділи по ділу в українських тюрмах. Зараз сторони починають шукати точки дотику. Основна тема - це по Донбасу, але мені також відомо, що хочуть прив'язати тему із газом, це друге питання дуже велике. І третє питання - це Крим. Зрозуміло, що РФ хоче закрити це питання, а Україна буде його піднімати", - заявив Тисячний.

Він також додав, що зустріч 9 грудня вже підтверджена всіма сторонами.

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Віталій Тисячний
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