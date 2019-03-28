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Це були б найцікавіші дебати: Гриценко назвав ім'я бажаного суперника

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Кандидат в президенти України, лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко зазначив, що, на його думку, цікавою, предметною і фаховою дискусією можуть бути дебати між ним і Володимиром Зеленським напередодні другого туру. За його словами, він готовий до такої розмови і зараз. Зокрема, у професійній розмові, кандидати змогли б висловити своє бачення по нагальних проблемах України і шляхів їх подолання.

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Анатолій Гриценко

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