Це буде провалом національної безпеки: Клименко застерегла від певних особистостей в новому уряді

Заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України (2015-2016 рр.) Юлія Клименко зазначила, що очолювання нового уряду Юрієм Бойком означатиме провал національної безпеки.

На її переконання, людина, який їздить до Москви і веде переговори з керівництвом Росії, робить певні обіцянки, не маючи на то повноважень від українського уряду або українського парламенту, не може навіть розглядатись можливою кандидатурою на посаду прем'єр-міністра України.

За її словами, будь хто із тих, кого називають кандидатами від пропрезидентської партії у ЗМІ, мають шанси на те, аби очолити новий уряд. Проте, на її думку, остаточно рішення ще немає. Вона наголосила, що багато чого буде залежати від того, скільки голосів "Слуга народу" отримає в новому парламенті і чи потрібно буде йти на поступки партнерам, в разі необхідності утворення коаліції.

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